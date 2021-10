Im Schlossbad Grevenbroich : Kinder lernen mit Hilfe von DLRG und Förderprogramm schwimmen

Grevenbroich Stadt und DLRG haben jetzt einige Kinder ausgezeichnet, die in den Herbstferien ihre Schwimmfähigkeit erlangt haben. Sie trainierten jeden Tag eine Stunde. Was es mit der Aktion auf sich hat.

Die Herbstferien haben einige Kinder in Grevenbroich genutzt, um etwas zu lernen, das seit einiger Zeit immer weniger Kinder und Jugendliche beherrschen: das Schwimmen. Bei einem Schwimmkursus im Schlossbad konnten 20 Kinder nun die Schwimmfähigkeit erlangen oder ihre Fähigkeiten zumindest weiter ausbauen. Einige erhielten jetzt als Anerkennung auch die begehrte Auszeichnung mit dem „Seepferdchen“.

Der Ferienkursus wurde vom Landesprogramm „NRW kann schwimmen“ in Zusammenarbeit mit der „Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft“ (DLRG) unterstützt. Die Stadt Grevenbroich kam dazu auf die DLRG zu und schlug den Schwimmkursus vor. Das Schlossbad stellte das Lehrschwimmbecken und eine Bahn in einem anderen Becken bereit.

Nina Peters und Achim Kuska von der DLRG haben die Kleinen, die vermehrt aus sozial schwächeren Familien kommen, in zwei Gruppen trainiert. Eine setzte sich aus Kindern der ersten und zweiten Klasse zusammen, die andere bestand aus Heranwachsenden der dritten bis sechsten Klasse. Grund für die Aufteilung: Bei Kindern in dem Alter ändern sich die koordinativen Fähigkeiten laut DLRG schnell.

In einem „Crashkursus“, der täglich eine Stunde Schwimmunterricht vorsah, lernten die Kinder den Sprung vom Beckenrand mit anschließendem Schwimmen von 25 Metern in einer Schwimmart in Bauch- oder Rückenlage, das Heraufholen eines Gegenstands mit den Händen aus schultertiefem Wasser und die Baderegeln.