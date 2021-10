Jugendferienwerk Grevenbroich : Kinder ab 1. November für die Freizeiten 2022 anmelden

Grevenbroich Das Jugendferienwerk stellt sein Programm vor: Zu Pfingsten und in den Sommerferien 2022 etwa soll es Aktionen für Kinder und Jugendliche geben. In wenigen Tagen starten die Anmeldungen.

Mit insgesamt sechs Freizeiten und einigen Tagesaktionen hat das Jugendferienwerk ein breites Programm mit unterschiedlichen Reisezielen aufgestellt. So soll das Pfingstlager 2022 für Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren in Rheinbach stattfinden. Auch in Grevenbroich wird es wieder Möglichkeiten geben, die Ferien zu verbringen. So richtet sich das Sommercamp an St. Georg in Elfgen an Kinder im Alter zwischen sechs und 13 Jahren. Darüber hinaus sind ein Abenteuerurlaub sowie eine Städtereise für Jugendliche geplant.