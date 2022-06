Kolumne Frei Schnauze : Kind und Hund – geht das gut?

Grevenbroich Für ein gutes Miteinander zwischen Kindern und Hunden braucht es ein sicheres Handwerkszeug. Das sagt Mark Karlstedt. Der Grevenbroicher Hunde-Profi gibt Ratschläge für einen respektvollen Umgang.

Hunde und Kinder können voneinander profitieren. Doch Vorsicht, es gibt einiges zu beachten. Es ist immer wieder schön, zu sehen, welche Begeisterung unsere Fellnasen bei Kindern auslösen können. Gerade war ich wieder mit einem meiner Hunde in einer Kita . Die Kinder reagieren mit Skepsis, Furcht, Unsicherheit, aber auch übermütig und mit Begeisterung auf Hunde. Damit Furcht und Unsicherheit vor dem Tier nicht bestätigt werden, braucht es sicheres Handwerkszeug, Respekt und Hilfe für Umgang und Annäherung.

Nein, Hunde müssen nicht alles erdulden oder über sich ergehen lassen, auch wenn auf sogenannte familienfreundliche Rassen zurückgegriffen wurde. Dafür gibt es leider jede Menge Beispiele. Vor einigen Jahren kam es etwa zu einem Vorfall, in dem ein Kind dem Hund mehr als 30 Tacker ins Ohr gesetzt hat – bis der Labrador schließlich böse zugebissen hat. Es wird immer wieder davon berichtet, dass der Hund zugebissen, aber sehr selten darüber, was der Mensch verkehrt gemacht hat. Grundsätzlich müssen Hund und Kind den Umgang miteinander erst lernen. Beide benötigen klare Regeln für den respektvollen Umgang miteinander. Doch wie sehen diese aus?

Der Hund benötigt seine Rückzugs- und Ruhezonen, die dann für die Kinder tabu sind. Ressourcen wie Futter, Hundespielzeug und Kauartikel sollten nie einfach in der Wohnung herumliegen. Hunde müssen lernen, Kinder nicht zu zwicken, nicht anzuspringen, nicht das Essen aus der Hand zu klauen, nicht umzurennen und ihr Spielzeug zu teilen. Kinder müssen lernen, nicht an Fell und Schwanz zu ziehen und ihre Finger nicht in Ohren, Nase oder Schnauze zu stecken. Genauso wenig wie der Hund nicht nach dem Kind schnappen soll, darf das Kind nicht nach dem Vierbeiner schlagen oder ihn treten.