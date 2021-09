Autounfall in Grevenbroich : Kind angefahren - schwerverletzt mit Hubschrauber ins Krankenhaus

Grevenbroich Nach einem schweren Unfall in Grevenbroich ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen. Es geht um einen Unfall, bei dem ein Kind von einem Auto angefahren wurde. Was genau passiert war.

Am Montag, 13. September, gegen 14.20 Uhr kam es an der Rhenaniastraße zu einem Verkehrsunfall mit einem Kind. Nach ersten Erkenntnissen überquerte der Junge die Fahrbahn ohne ausreichend auf den fließenden Verkehr zu achten und wurde von einer Autofahrerin erfasst. Durch den Zusammenstoß wurde das Kind so schwer verletzt, dass es mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden musste. Die Polizei sperrte für die Rettungsmaßnahmen sowie Unfallaufnahme den Bereich.