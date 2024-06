Am Wochenende im Elephants-Dome Kids-Camp mit Weltmeisterin Atenea Flores

Das Kampfsportcenter Grevenbroich veranstaltet am kommenden Wochenende in Zusammenarbeit mit dem Muaythai-Bund NRW das dritte internationale Kids-Camp im Elephants-Dome am Torfstecherweg in Gustorf. Das Angebot richtet sich an Kinder im Alter von sechs bis 15 Jahren. Auf dem Programm stehen vielfältige Übungen, bei denen die unterschiedlichen Techniken des Thaiboxens vorgestellt und trainiert werden. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Vereinsangehörigkeit nicht erforderlich.