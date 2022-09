Schützenfest in Grevenbroich : Kerstin und Sven Hösen feiern vier Jahre nach dem Vogelschuss

Gustorf Das Königspaar Kerstin und Sven Hösen freut sich, endlich Schützenfest feiern zu können. „Wir hatten zwischendurch schon mal einen Durchhänger“, gibt der 42-Jährige zu.

Das Fest wurde am Samstag um 12 Uhr durch das Einläuten durch das Glockenspiel des „Doms an der Erft“, wie die Gustorfer ihre Pfarrkirche nennen, eröffnet. Fünf Stunden später wurde die Schützenmesse gefeiert. Es folgte das Konzert für die Pfarrgeistlichkeit. Die Seniorinnen und Senioren im Altenheim freuten sich riesig, nach der Pandemie wieder Schützenklänge zu hören. Das Tambourcorps Gustorf und die Bundeschützenkapelle Neuss spielten draußen auf der Terrasse – sicher ist sicher in Zeiten, wo Corona immer noch eine Rolle spielt. Zwar hatten vor allem ältere Schützen angekündigt, das Zelt zu meiden, trotzdem war schwer was los im Festzelt. Publikumsmagnet war am Samstag die renommierte Coverband Booster. Viele Gustorfer schauten sich den Fackelzug an. Sechs Fackeln waren eine beachtliche Zahl – in Hochzeiten waren es auch schon mal neun gewesen. Die Fackelbauer wurden zwar im Zelt gewürdigt, eine Prämierung fand allerdings nicht statt. Zwei Fackeln waren freundliche Leihgaben der Wevelinghovener Schützen. Außerdem gab es eine Vereinsfackel, eine Gemeinschaftsfackel des 1. und 2. Jägerzuges, eine Einzelfackel des 6. Jägerzuges sowie eine Jägercorpsfackel.