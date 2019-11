Nachfolge von Marc Saturra geregelt : Neue Justiziarin für Stadtverwaltung

Kerstin Okunick (32) hat ihren Dienst in Grevenbroich angetreten. Bürgermeister Klaus Krützen führte sie in ihr neues Amt ein. Foto: Stadt Grevenbroich

Grevenbroich Kerstin Okunick hat im Grevenbroicher Rathaus die Nachfolge von Marc Saturra angetreten.

Die gebürtige Bergheimerin, die seit einigen Jahren in Jülich lebt, absolvierte ihr Jura-Studium in Köln und die anschließende Referendarzeit in Aachen. Zum Auftakt ihrer beruflichen Laufbahn war Kerstin Okunick knapp fünf Jahre lang für die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) als Syndikus-Rechtsanwältin mit Schwerpunkt Arbeits- und Sozialrecht für das Regionalbüro Nordrhein in Alsdorf tätig.