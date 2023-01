„Kempes Feinest“ aus Grevenbroich Band stößt Debatte um weiblichen Prinz Karneval in Köln an

In dem vergleichsweise ruhigen Song heißt es unter anderem: „Ich wünsch‘ mir nur, eimol Prinz ze senn, in ‘nem Dreijesteen voll Östrogen.“ Nici Kempermann: „Es gibt so viele tolle Frauen, gerade in Köln. Warum ist der Karneval hier nur mit Männern besetzt?“ Die Sängerin glaubt, dass das Stück im Gürzenich auf geteilte Meinungen gestoßen ist. Eines aber ist sicher: Die Musiker haben mit ihrem Song eine Debatte angestoßen. „Wir wollten schon einen kleinen Aufschrei loslassen. Aber dass der Song für so viel Aufsehen sorgen würde, hätten wir nicht gedacht“, sagt Nici Kempermann, die jetzt im siebten Jahr mit „Kempes Feinest“ auf der Bühne steht – vor allem im Karneval.