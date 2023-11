Einsatz in Grevenbroich Kellerbrand in Noithausen – Feuerwehr rettet Familie vom Balkon

Noithausen · Am Samstag ist in einem Mehrfamilienhaus in Noithausen ein Brand ausgebrochen. Mehrere Bewohner atmeten Rauchgase ein. Mit Hilfe einer Drehleiter brachten die Retter eine Familie samt Säugling in Sicherheit. Die Feuerwehr appelliert, nicht durch Rauch zu laufen.

05.11.2023, 13:28 Uhr

In diesem Mehrfamilienhaus ist am Samstagabend ist es am Samstagabend zu einem Kellerbrand gekommen. Foto: Staniek, Dieter

Von Christian Kandzorra