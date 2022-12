Dunkles Grevenbroich Schulzaun zwingt Südstädter durch die Finsternis

Würde Ulrike Oberbach nicht mit einer Taschenlampe auf den Boden leuchten, wäre der Weg nicht ansatzweise zu erkennen. Keine Straßenlaterne weit und breit, keine andere Lichtquelle – nur Finsternis: Seit der Abriegelung des Schulhofs der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule müssen Bewohner der Grevenbroicher Südstadt früh morgens, abends und am Wochenende abenteuerliche Routen in Kauf nehmen, um etwa von der Geschwister-Scholl-Straße das Nahversorgungszentrum am östlichen Rand des Stadtteils zu erreichen. Abends ist es auf den Wegen derart dunkel, dass Spaziergänger dort „die Hand vor Augen“ nicht sehen können.