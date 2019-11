Ortsumfahrung für Kapellen und Wevelinghoven : Kehrtwende: Krützen nun gegen L 361n

Grevenbroich Bürgermeister Krützen zieht seine Unterschrift unter der Ratsresolution für die L 361n zurück, auch die SPD rückt von der Umgehung ab. Die Kehrtwende könnte für den Wahlkampf Folgen haben, die Grünen begrüßen die Entscheidung.

Es ist seit Jahren das umstrittenste Straßenbauprojekt in Grevenbroich: die Ortsumfahrung L 361n, die Kapellen und Wevelinghoven entlasten soll. Erst im Mai 2018 hatte die Ratsmehrheit aus CDU, SPD, FDP und Mein Grevenbroich in einer Resolution den Bau gefordert. Nun kommt die Kehrtwende: Klaus Krützen zieht seine Unterschrift unter der Resolution zurück. Er hält es „nicht länger für vertretbar, an der L 361n als einem Konzept der späten 70er/frühen 80er Jahre festzuhalten. Die Kosten und der Eingriff in Natur und Landschaft stehen in keinem Verhältnis zu der Entlastungswirkung“, erklärte er in einer Pressekonferenz.