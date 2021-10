Happy End in Grevenbroich : Wäschetrockner-Katze war zwei Monate verschollen

Grevenbroich-Hemmerden Die Tierhalterin ist überglücklich: Sie hatte „Keffie“ zwei Monate lang vermisst. Bis die Feuerwehr ihre Katze am Donnerstag aus einem Fremd-Trockner rettete. Die ganze Geschichte.

Gabriele Kluge hatte die Hoffnung schon fast aufgegeben, als am Donnerstag plötzlich ihr Telefon klingelte. Am anderen Ende der Leitung: ein Tierarzt, der ihr eine frohe Botschaft überbrachte. Keffie ist bei ihm! Gabriele Kluge konnte es kaum fassen: Zwei Monate nachdem ihre Katze spurlos verschwunden war, tauchte sie wieder auf. Und zwar auf kuriose Weise: Das Tier musste am Donnerstag von der Feuerwehr aus dem Wäschetrockner einer Familie aus Hemmerden befreit werden. Keffie hatte es sich in dem Gerät gemütlich gemacht und wollte es nicht mehr verlassen – zumindest nicht freiwillig. Weil sie sich wehrte, riefen die Hausbesitzer die Retter zur Hilfe.