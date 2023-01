Museum der niederrheinischen Seele Kartoffel-Ausstellung „Erdäppel und Tuffel“ in Grevenbroich - was Besucher erwartet

Dass sie so viel Material zusammentragen würde, damit hatte Mariele Petersen-Garborini nicht gerechnet. Als sie vor wenigen Jahren damit begann, nach Gereimten rund um die Kartoffel zu forschen, war sie von einigen Gedichten und ein paar Liedern ausgegangen. Doch je mehr die ehemalige Kunstlehrerin am Erasmus-Gymnasium recherchierte, umso mehr wurde sie fündig. Mittlerweile füllt die von ihr wiederentdeckte „Ääpels-Prosa“ ein ganzes Buch. „Kartoffeln verdichtet“ heißt der reich illustrierte Band, der diesen Mittwoch zur Eröffnung der Ausstellung „Erdäppel und Tuffel“ in der Villa Erckens herausgegeben wird.