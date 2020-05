Sport in Grevenbroich : Kapellener Turnverein bietet wieder Programm an

Kapellen Mit der Öffnung der kommunalen Turnhallen beginnt der TV Jahn Kapellen ab sofort wieder mit dem Sport- und Trainingsbetrieb. In allen kontaktlosen Sportarten darf unter Einhaltung der Hygieneregeln Sport betrieben werden. Die Umkleiden und Duschen bleiben allerdings noch geschlossen.

Der TV Jahn Kapellen als größter Verein mit dem breitesten Sportangebot in der Stadt Grevenbroich war durch die Corona-bedingten Schließungen besonders hart getroffen. „Denn seit März konnten wir mit dem vereinseigenen Schwimmbad in Neukirchen keinerlei Einnahmen verbuchen“, berichtet Calvis. Im Gegenteil: Für den Turnverein gab es bisher nur Ausgaben, weil Betriebs- und Personalkosten beglichen werden mussten. Wie der Vereinspräsident betont, „ist das nur schwer aufzufangen – aber wir tun unser Bestes, um den Schwimmbetrieb in Neukirchen wieder sicherzustellen“. Auch die Segelabteilung des Vereins sei derzeit schwer von der Krise getroffen, schildert Klaus Calvis. „Bis heute konnten die Mitglieder ihre Boote noch nicht ins Wasser lassen, weil am Segler-Domizil im belgischen Ophoven weiterhin die Corona-Sperre gilt.“