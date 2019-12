Arnold Wolff starb im Alter von 87 Jahren : Kapellener trauern um ehemaligen Dombaumeister

Kapellen Einer der bekanntesten Söhne der Stadt ist tot: Der ehemalige Kölner Dombaumeister Arnold Wolff starb Heiligabend nach langer Krankheit im Alter von 78 Jahren. Das teilte jetzt das katholische Internetportal domradio.de mit. Arnold Wolff war ein gebürtiger Kapellener und verbrachte dort auch seine Jugendzeit.

Schon als Junge habe er vom Dom geträumt und als Student versucht, ihn zu erforschen, bekannte Wolff einmal. Bereits als junger Architekt wurde er 1959 mit der Vorbereitung der Restaurierung des Dreikönigenschreins betraut. Von 1972 bis Anfang 1999 war er Dombaumeister. Als „Protagonist weitblickender Denkmalpflege in Europa“ erhielt Arnold Wolff 2001 den Verdienstorden des Landes NRW. 2011 wurde er mit dem Rheinlandtaler für sein langjähriges Engagement um den Erhalt des Doms geehrt. Joachim Kardinal Meisner sagte bei Wolffs Verabschiedung: „Der Dom hat Glück gehabt. Wie ein guter Arzt sich um den Patienten müht, so haben sie sich um den Dom gekümmert.“

In einem Kapitel des 2000 vom Grevenbroicher Geschichtsverein veröffentlichten Buchs „Kapellen“ hatte sich Wolff – der im Wevelinghovener Krankenhaus geboren wurde – an seine Jugendzeit erinnert. Vor allem an die St.-Clemens-Kirche, die schräg gegenüber seines Elternhauses stand und deren damalige neugotische Ausstattung ihn sehr beeindruckt habe.