Schützenfest vom 28. bis 31. Mai : Kapellener Schützen feiern mit Heinrich und Marlene Wiengarn

Kapellen Wegen Corona haben Heinrich und Marlene Wiengarn drei Jahre lang auf ihren großen Einsatz warten müssen. Am Wochenende wird das Königspaar endlich im Mittelpunkt des Kapellener Schützenfestes stehen. Die Details zum Programm.

Wenn diesen Samstag um 12 Uhr im Ort laute Böllerschüsse zu hören sind, ist es offiziell: Kapellen feiert wieder Schützenfest. Der erste Höhepunkt bahnt sich um 21.30 Uhr an: Dann wird sich das Regiment unter der Leitung von Oberst Heinz-Willi Otten zum großen Fackelzug formieren. Danach geht‘s zum Feiern ins Festzelt, wo die Band „Booster“ bereits auf Tanzwütige wartet.

Der Sonntag beginnt um 9.30 Uhr mit einem Festgottesdienst in der St.-Clemens-Kirche, eine Stunde später treffen sich die Schützen am Denkmal zur Gefallenenehrung mit Großem Zapfenstreich. Danach ist Oberstparade. Höhepunkt des Tages wird zweifellos der große Festzug sein, zu dem sich das Regiment um 14.45 Uhr auf der Neusser Straße formiert. Dort findet auch um 15.15 Uhr die Parade vor dem Königspaar statt. Den Abschluss des Tages bildet ab 20 Uhr ein Festball mit der Band „Top Spin“.

Am Montag haben die Bürgerschützen unter der Leitung von Präsident Herbert Rösgen weitgehend „dienstfrei“. Erst um 16.45 Uhr treten sie zum Festzug mit Königsparade an, dem sich um 20 Uhr ein Festball mit der Band „FarbTon“ anschließt. Um 21 Uhr wird es dann für Lutz und Kerstin Türks spannend: Beim Krönungsball wird das bisherige Kronprinzenpaar in Amt und Würden gehoben.