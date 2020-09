Kostenpflichtiger Inhalt: Komitee in Grevenbroich : Kapellener sagen Umzug ab – doch Martin besucht alle Kinder

In der Stadt wurden die ersten Martinszüge abgesagt. Foto: Blazy, Achim (abz)

Grevenbroich Martin und Corona. Das sind zwar zwei Protagonisten aus der stattlichen Schar der Heiligen – doch irgendwie passen die in diesem Jahr nicht zusammen. Aus diesem Grund hat sich das Martinskomitee in Kapellen nun dazu entschlossen, den traditionellen Umzug am 11. November offiziell abzusagen.