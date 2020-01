Nicole Kempermann von „Kempes Feinest“ : Kapellener Sängerin im „Kölner Treff“

Grevenbroich Nicole Kempermann von der Band „Kempes Feinest“ ist bald in der Talkshow zu Gast.

Nicole Kempermann ist nicht auf den Mund gefallen. Die Frontfrau von „Kempes Feinest“ sagt offen, was Sache ist. Und das ist auch der Grund für ihre Einladung: „Ich soll mich ruhig mal frech in die Gespräche einmischen“, sagt sie nach einem Vorgespräch mit den „Kölner Treff“-Machern. „Entdeckt“ worden für die beliebte Talkshow wurde sie von einer WDR-Redakteurin, die zu den Fans von „Kempes Feinest“ gehört. Die kölsche Band ist in der laufenden Session sozusagen im Dauereinsatz. „Bis Aschermittwoch haben wir gut 130 Termine in und rund um Köln vor der Brust“, sagt das stimmgewaltige Kraftbündel aus Kapellen.