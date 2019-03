Engagiert für die Heimat in Grevenbroich: „Kapellener Jonge“ wollen mit Tafeln über die Natur an der Erft informieren

„Kapellener Jonge“ wollen mit Tafeln über die Natur an der Erft informieren

Engagiert für die Heimat in Grevenbroich

Kapellen Eine schöne Landschaft ist entlang der Erft zu entdecken – und die Spaziergänger sollen dabei auch interessante Informationen erhalten. Dafür macht sich der Heimatverein „Kapellener Jonge“ stark. Er möchte den Startschuss für eine ganze Reihe von Tafeln mit Erläuterungen etwa zur Tier- und Pflanzenwelt am Erftufer geben und will dafür andere Kapellener Vereine mit ins Boot holen.

Laut Heinz Breuer, Vorsitzender der „Jonge“, ist keineswegs nur an eine analoge Info gedacht. „Die Tafeln sollen mit einem QR-Code versehen werden, so dass Vorbeikommende auch mit ihrem Smartphone Informationen abrufen können.“ Eine Kapellenerin, die sich im Naturschutz engagiere, habe die Idee zu den Info-Tafeln gehabt und Vorbilder in Bergheim gesehen.