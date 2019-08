Verursacher ist noch unbekannt : Kapellener beschweren sich über chemischen Gestank

Kapellen Der Stadtverwaltung liegen Beschwerden über heftige Geruchsbelästigungen in Kapellen vor. Noch ist unbekannt, wer Verursacher des Gestanks ist. Der Geruch trat in den vergangenen Tagen in den Abendstunden auf.

In der Nacht zu Donnerstag sei er bei offenem Fenster durch den Gestank aus dem Schlaf gerissen worden, schildert Michael Renkel. „Ein schwerer, intensiver und phosphatiger Geruch machte sich breit. Uns blieb nichts anderes übrig, als die Fenster zu schließen“, so der Kapellener in einem Brief an unsere Redaktion.

Am darauffolgenden Morgen sei draußen nichts mehr zu riechen gewesen. Es habe aber lange gedauert, den Geruch – der sogar den Hals gereizt habe – wieder aus der Wohnung zu bekommen, berichtet Renkel. Als er später zur Arbeit fuhr und auf der A 46 in Höhe des Realmarkts war, habe er erneut den stechenden Gestank wahrnehmen können. Am darauffolgenden Abend sei der Geruch – aus südwestlicher Richtung kommend – wieder in Kapellen einzogen.

„Wir haben sofort die Fenster geschlossen“, berichtet Michael Renkel. „Landluft“ könne das nicht sein, meint der Kapellener, der aus der Voreifel stammt. „Dieser chemische Geruch geht darüber weit hinaus und stellt eine Belästigung dar.“

Genau so schildert den Fall ein weiterer Kapellener, der an der Friedrichstraße wohnt und sich auch im Namen seiner Nachbarschaft an die Stadtverwaltung gewandt hat. „Zurzeit haben wir noch keine Anhaltspunkte, woher der Geruch stammen könnte“, sagt Rathaussprecher Stephan Renner. Die Verwaltung habe den Kapellener darum gebeten, bei einer möglichen nächsten Belästigung die Windrichtung und die Uhrzeit zu notieren. „Auf dieser Basis wollen wir ermitteln, gegebenenfalls gemeinsam mit dem Rhein-Kreis als zuständiger Umweltbehörde, woher der Geruch stammen könnte“, sagt Renner. Über weitere Hinweise sei die Stadt dankbar.

Im vorigen Jahr war es zu heftigen Geruchsbelästigungen in Wevelinghoven gekommen. Anwohner der Poststraße hatten sich über einen chemischen Gestank beschwert. Der Verursacher konnte jedoch nicht ermittelt werden.

