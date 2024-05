Feuerwehr Grevenbroich im Einsatz Haus in Kapellen „übergelaufen“ – Wasserschaden blieb offenbar monatelang unentdeckt

Wie Feuerwehr-Sprecher Thomas Kuhn sagt, war zunächst unklar, warum in dem Haus so viel Wasser austritt. Weil nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich in dem Gebäude etwa eine hilflose Person befand, entschlossen sich die Einsatzkräfte nach Rücksprache mit der Polizei, das Haus zu öffnen. „Wir haben dann festgestellt, dass es komplett durchnässt war“, sagt Kuhn. An einer Installation zwischen Ober- und Dachgeschoss war es offenbar zu einem Schaden an einer Wasserleitung gekommen, der über Monate hinweg unentdeckt blieb. Das Leitungswasser hatte sich in allen darunter liegenden Räumen verteilt und stand dort schon lange.