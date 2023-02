Umstrittene Bebauung in Grevenbroich Politiker befassen sich mit Bebauung an Schubertstraße

Die Grevenbroicher Planungspolitiker beschäftigen sich bei ihrer Sitzung am Mittwoch, 1. März, 18.30 Uhr, im Bernardussaal am Markt erneut mit der umstrittenen Bebauung eines Areals an der Schubertstraße in Kapellen. Der „alte Schulhof“ an der Grundschule, auf dem sich zurzeit Behelfsbauten dreier Vereine befinden, soll für den Bau zweier Mehrfamilienhäuser aufgegeben werden. Nun geht es um die Aufstellung eines Bebauungsplanes für die Fläche im alten Ortskern. Ähnlich wie bei dem Projekt an der nahe gelegenen Stifterstraße müssen sich die Politiker auch in Sachen Schubertstraße mit einigen „Anregungen und Bedenken“ auseinandersetzen, die Bürger bei der Stadt vorgetragen haben.