Schützenfest in Grevenbroich-Kapellen : Kapellener feiern mit Paraden und Fackelzug

Kapellen Im Mittelpunkt des Schützenfests steht das Königspaar Michael und Christel Wilschrey. Am Samstagabend rollten sieben Großfackeln durch Kapellen. Die Themen dabei reichten von der umstrittenen L 361n bis zum Bienen-Schutz.

Das Königspaar begutachtete jede Fackel, hielt sich aber mit einer Bewertung bewusst zurück. Währenddessen warteten Mareike und Charlotte in einer Seitenstraße auf die Majestäten: Die beiden Kaltblüter vom Reitstall Krings in Stessen zogen zum ersten Mal die weiße Königskutsche durch Kapellen. Da der König in Grevenbroich-Mitte lebt, hat er von Freitag bis einschließlich morgen eine Ferienwohnung in Kapellen angemietet. Eine Königsresidenz gibt es nicht, der Vorruheständler hatte stattdessen zu einem Empfang mit mehr als 100 Gästen in die Ratsschänke geladen.