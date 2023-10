Polizei ermittelt in Grevenbroich Diebe stehlen Musikbox aus Auto

Im Rhein-Kreis Neuss sind in den vergangenen Tagen mehrere Fahrzeuge angegangen worden. Die Polizei meldet auch einen Grevenbroicher Fall: Am frühen Morgen des vergangenen Freitags, zwischen 3.58 und 4.05 Uhr, ist es demnach an der Kurze Straße in Kapellen zu einem Diebstahl aus einem Auto gekommen. Die Täter entwendeten eine Musikbox.