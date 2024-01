Wassersport in Grevenbroich Kanu-Club möchte Infrastruktur an Erft weiter optimieren

Karl-Peter Reinders, der nicht ohne Stolz auf die zwischenzeitlich abgeschlossene Bootshaus-Sanierung zurückblickt, zog mit Blick auf 2023 eine positive Bilanz. Er dankte allen Mitgliedern für ihren ehrenamtlichen Einsatz und erinnerte unter anderem an den Frühjahrsputz, an das An- und Abpaddeln, Grillabende im Sommer, an die Ferien-Paddel-Aktionen, den erfolgreichen Adventsbasar und an die große Begeisterung beim weihnachtlichen Lichterpaddeln – trotz des Regens. Zufrieden stimmt den Verein auch, dass er im vergangenen Jahr neun neue Mitglieder gewinnen konnte.