Wassersport in Grevenbroich Erft-Kanuten laden zum Schnupper-Paddeln in den Sommerferien

Mit Blick auf die bevorstehenden Sommerferien (diesen Freitag ist der letzte Schultag) wächst bei Kindern und Jugendlichen der Wunsch nach einem umfassenden Freizeitprogramm vor der eigenen Haustür. Für daheim gebliebene Ferienkinder hat der Kanu-Club Grevenbroich an zwei Samstagen „Schnupper-Paddel“-Angebote organisiert: Der KCG will einmal mehr Lust auf Wassersport machen – und zwar am 13. Juli und am 10. August.