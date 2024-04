Transportsammler für Frimmersdorf und Neurah Kanalbau-Projekt geht in seine letzte Runde

Der 2018 begonnene Bau eines neuen Mischwasser-Transportsammlers von Frimmersdorf nach Neurath geht in den Endspurt: Voraussichtlich am 29. April soll der letzte, insgesamt 430 Meter lange Abschnitt in Angriff genommen werden. Er erstreckt sich vom Rewe-Markt in Frimmersdorf bis zur Kreuzung „Am Schimmelsbusch“ in Neurath.