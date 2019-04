Muay Thai-Trainingscamp für Kinder in Grevenbroich : Von den besten Kämpfern lernen

Muay Thai-Trainingscamp für Kinder in Grevenbroich

Grevenbroich Im Thaiboxen geht es um Selbstbewusstsein, Disziplin und Respekt. Diese Werte eignen sich die Kinder beim Training an. Im Juni findet in Grevenbroich das NRW-weit erste Muay Thai-Camp für den Kampfsport-Nachwuchs statt.

Einmal in der Woche treffen sich die Kinder am Ortsrand von Noithausen zum Training. Sie schlagen, sie treten, sie powern sich aus. Muay Thai heißt ihre Sportart, in Deutschland besser bekannt als Thaiboxen.