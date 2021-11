Vor 25 Jahren den Meister gemacht : Kammer zeichnet Bäcker Spitz zum Silberjubiläum aus

Gustorf Dass er einmal Bäcker werden würde, wusste Thomas Spitz schon als kleiner Junge: Gleich neben seinem Elternhaus in Gustorf lag eine Bäckerei, und da war er oft in der Backstube. Inzwischen ist er 52 und seit 25 Jahren Bäckermeister.

Sein erstes Praktikum in einer Bäckerei machte Thomas Spitz mit 12, mit 15 begann er seine Ausbildung, nach der Bundeswehrzeit arbeitete er als Geselle ein Jahr in Italien und vier Jahre auf einem Kreuzfahrtschiff. Spitz hat die Welt gesehen – und kehrte nach Gustorf zurück. Er absolvierte die Meisterschule und arbeitete danach noch ein Jahr in einem Betrieb in Wevelinghoven, bevor er sich 1998 in Gustorf selbstständig machte.