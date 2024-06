Natur in Grevenbroich Kamera-Fahndung nach drei Fuchs-Welpen

Helmut Sütsch hat es auf Füchse abgesehen. Schon seit 45 Jahren begibt sich der Langwadener auf die Fährte von Meister Reinecke, um das Leben des scheuen Wildtieres mit der Kamera zu dokumentieren. Dafür harrt er viele Stunden bei Wind und Wetter aus, stets in der Hoffnung auf schöne und spektakuläre Bilder. In den vergangenen Tagen hat sich der Fuchsfilmer in besonderer Mission auf die Lauer gelegt. Er spürt drei kleinen Welpen nach, die elternlos sind. Möglicherweise.