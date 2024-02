Aufregung um Rodung in Grevenbroich Kahlschlag auf dem Lange-Walker-Gelände

Das frühere Lange-Walker-Areal an der Straße An der Untermühle in Wevelinghoven ist zum Ende der vergangenen Woche vollständig gerodet worden. Die Aktion mit schwerem Gerät dauerte bis zum späten Donnerstagabend und löste einige Aufregung bei denjenigen aus, die in der Nähe der Industriebrache wohnen. Eine Überraschung dürfte das nicht sein, zumal es sich um ein denkbar sensibles Areal handelt. Dafür gibt es zwei Gründe: Erstens soll im vorderen Bereich des Geländes eine Zentrale Unterbringungseinrichtung für bis zu 400 Flüchtlinge errichtet werden, was nicht überall auf Zustimmung stößt. Und zweitens handelt es sich um ein noch immer mit Altlasten aus der industriellen Nutzung belastetes Grundstück.