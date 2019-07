Schöne Idee aus Gustorf und Gindorf : „Käfer-Allee“ soll zwei Dörfer verbinden

Gustorf/Gindorf Gerd Cremer (61) will möglichst viele Akteure aus Gustorf und Gindorf für seine Idee gewinnen: Unterhalb der Landstraße 116 soll ein etwa anderthalb Kilometer langer Blühstreifen für Insekten und Vögel entstehen.

Initiator der Aktion ist Gerd Cremer (61), seit mehr als drei Jahrzehnten Chef des dritten Jägerzuges in Gustorf. Der bestens vernetzte Bürgerschütze will nun möglichst viele Akteure aus den beiden Dörfern gewinnen, damit das Projekt „Käfer-Allee“ zum Erfolg wird. „Es wäre schön, wenn alle großen und kleinen Vereine, die Kitas und die Grundschule, die Feuerwehr, die Sportler, die Landwirte und das Seniorenstift mitmachen würden“, sagt Cremer. Von vielen hat er schon Zusagen erhalten.

Termin Er findet statt am Mittwoch, 7. August, in der Gindorfer Gaststätte „Reisdorf en d’r Post“ an der Friedensstraße. Beginn der Veranstaltung ist um 19 Uhr.

Der Plan des RWE-Vorruheständlers und Naturfreunds: Am Sockel der L 116 – zwischen dem Kreisverkehr und der Halle des Bauern Bremer – soll ein etwa zwei Meter breiter, insgesamt rund 2500 Quadratmeter großer Blühstreifen angelegt werden. Fachkundige Unterstützung hat sich Gerd Cremer bereits bei Norbert Wolf und Ralf Dietrich vom Umweltzentrum Schneckenhaus eingeholt. Die Experten haben ihm eine spezielle Saatmischung empfohlen. „Mit typischen Arten, die an die Bedingungen der Region angepasst sind – also nichts, was nach einem Jahr wieder verschwindet“, sagt der 61-Jährige.