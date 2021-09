Straßenbau in Grevenbroich : K 27 ist wegen Sanierung gesperrt

Grevenbroich Vor einigen Jahren hatte es etliche Schäden gegeben, als längere Zeit Umleitungsverkehr über die Straße geführt wurde. Nun werden unter anderem die Straßenränder verstärkt.

Rot-weiße Sperrbaken verhindern die Weiterfahrt: Wer von der L 142 südlich Jägerhof in Richtung Barrenstein abbiegen will, muss einen Umweg fahren. Der Grund sind Bauarbeiten. Das Kreistiefbauamt hat mit der Instandsetzung der Kreisstraße 27 von der Einmündung in die L 142 bis kurz vor der Einmündung der Straße aus Villau begonnen. Insgesamt sechs Wochen sollen die Bauarbeiten in Anspruch nehmen. Rund 415.000 Euro kostet das Projekt. Der Kreis kann dafür Fördermittel aus dem NRW-Sonderprogramm Erhaltungsinvestitionen nutzen, 85 Prozent betragen die Zuschüsse.