„Sportplatz Kommune“ Grevenbroich: Jury wählt Stadt für NRW-Sportprojekt aus

Grevenbroich Mit ihrem Konzept konnte die Stadt punkten: Grevenbroich gehört zu den ersten Städten, die am Projekt „Sportplatz Kommune“ teilnehmen.

„Kinder in Bewegung“ ist der Titel des Konzepts, mit dem sich die Stadt beim Land beworben hat. Es richtet sich ausschließlich an die sechs- bis zehnjährigen Besucher des offenen Ganztags. „Gerade in dieser frühen Lebensphase soll der Grundstock dafür gelegt werden, aktiv Sport zu betreiben“, sagt Rathaussprecher Stephan Renner. Den ersten Schritt will der Stadtsportverband gemeinsam mit dem offenen Ganztag der „Arche Noah“-Grundschule in Noithausen und der Erich-Kästner-Schule in Elsen unternehmen. Als Partner für diese Aktion konnte der Turnverein Orken gewonnen werden, in dem Heinz-Peter Korte idealerweise den Vorsitz inne hat.