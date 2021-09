Jusos im Südkreis wurden aufgelöst : Jungsozialisten in Grevenbroich gründen sich neu

Grevenbroich In Grevenbroich haben sich die Jungsozialisten neu gegründet. Sie treten die Nachfolge der Jusos im Südkreis an. Dieser Zusammenschluss der drei SPD-Jugendverbände aus Jüchen, Rommerskirchen und Grevenbroich ist jetzt zugunsten einzelner Ortsverbände aufgelöst worden.

Zum Vorsitzenden wurde Elias Borchert gewählt. Ihm stehen in Zukunft seine Stellvertreterin Linda Pings und Schriftführer Stephan Grevel zur Seite. Der dreiköpfige Vorstand wurde jetzt einstimmig in der Alten Feuerwache gewählt.

„Aus unserer Sicht hat es Sinn ergeben, die Jusos im Südkreis aufzulösen und eigene Stadtverbände zu gründen. So können wir nun gezielt Einfluss auf die jeweilige Kommunalpolitik nehmen“, sagte der ehemalige Vorsitzende Justin Kluth vor der Wahl. Außerdem sei die politische Arbeit jetzt deutlich einfacher zu handhaben. „Die Mitgliederversammlungen abwechselnd in drei Orten zu organisieren, stellte eine Herausforderung dar – allein schon was die Wege zum jeweiligen Versammlungsort anging“, so Kluth.