Jägerzug wird 90 Jahre alt : Jungschützen feiern Geburtstag mit vielen Gästen

Grevenbroich Zusammen mit dem Musikzug „Bergatreute“ und Mitgliedern des Kölner Karnevals feierte der Jägerzug Jungschützen sein 90-jähriges Bestehen.

Hoher Besuch beim Jägerzug „Jungschützen“. Am Samstagabend war das Kölner Dreigestirn sowie der Präsident der Prinzengarde und der Kölner Karnevalsgesellschaft zu Gast. Gemeinsam mit den Kölnern und dem Musikzug „Bergatreute“ feierte der Grevenbroicher Schützenzug ausgiebig.

Der traditionelle Frühschoppen der Jungschützen fand am Montag in außergewöhnlichem Umfang statt. Etwa 100 Menschen trafen sich an der Karl-Oberbach-Straße, um sich auf die folgenden Stunden im Festzelt vorzubereiten. Auch die Eltern der Schützen wurden zum Frühstück eingeladen, schließlich sind auch sie einmal Teil des Jägerzugs gewesen, den es seit neun Jahrzehnten gibt.