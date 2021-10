Jugendparks in Grevenbroich : Junge Union kritisiert Idee der Verwaltung

Auch Angebote für Skater soll es in den Jugendparks geben. Foto: Carsten Pfarr

Grevenbroich Die von der Stadt vorgeschlagenen mobilen Jugendparks werden von der Jungen Union abgelehnt. Das sei ein Schlag ins Gesicht für Jugendliche, die sich für dieses Projekt stark gemacht haben, meint Vorsitzender Christopher Klein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Als „enttäuschende Minimallösung“ bezeichnet die Junge Union den von der Stadtverwaltung eingeschlagenen Weg zur Realisierung von Jugendparks. Statt fünf dezentraler Anlagen soll es lediglichKostenpflichtiger Inhalt eine mobile Lösung geben. „Damit wird nur ein besseres Spielmobil für Jugendliche geplant“, kritisiert Vorsitzender Christopher Klein. Das sei ein „Schlag ins Gesicht für alle Jugendlichen, die sich an dem Projekt beteiligt haben“.

Über die CDU-Fraktion hatte die Junge Union im Mai 2016 beantragt, „Flächen zu benennen, die vorrangig Jugendlichen zur Verfügung gestellt“ werden könnten. Nachdem der Ansatz einer „großen Lösung“ an der Waldwiese in der Südstadt verworfen werden musste, hatte der damalige Jugenddezernent Michael Heesch gemeinsam mit Jugendlichen das Projekt „Fünf Jugendparks in fünf Jahren“ entwickelt.

Dass der neue Jugenddezernent Florian Herpel nun „nur noch einen Jugendpark für ein paar Wochen“ plane, sei blanker Hohn, meint die stellvertretende JU-Vorsitzende Nina Hages. Es dränge sich der Eindruck auf, Teile der Verwaltung seien der Auffassung, bei der Jugend könne gespart werden, ohne dass es jemand bemerke.

Die Ausstattung der Parks mit Calisthenics-Anlagen, Grill- und Chillmöglichkeiten sollte ursprünglich von Jugendlichen und örtlichen Vereinen konzipiert werden. „Wir wollten Orte in den Stadtteilen schaffen, an denen sich junge Menschen ganzjährig in ihrer Freizeit treffen können“, macht der ehemalige JU-Chef Max von Borzestowski deutlich. Die mobile Jugendarbeit könne diese Anknüpfungspunkte nutzen. Von der Idee, „dauerhaft etwas Gutes mit deutlichem Mehrwert für die Jugend und die präventive Jugendarbeit zu schaffen“, rücke die Verwaltung aber nun ab.

Die Skepsis der Jugendhilfeausschuss-Vorsitzenden Heike Troles sei daher nach Meinung der Jungen Union „vollauf berechtigt“. Lediglich in Stadtteilen, in denen ein Jugendpark unmöglich zu realisieren sei, könne das mobile Konzept auf den Schützenplätzen oder in der Nähe von Sportanlagen eine ergänzende Lösung darstellen. „Um dort wenigstens etwas anbieten zu können“, wie der JU-Vorsitzende Christopher Klein meint.

(NGZ)