Aufführung in der Grevenbroicher Christuskirche : Junge Kantorei begeistert mit Musical aus dem alten Perserreich

Die Kinder- und Jugendkantorei Grevenbroich krönte ihr musikalisches Jahr jetzt mit der lange vorbereiteten Aufführung des Musicals „Esther“ in aufwendiger Bühnenfassung. Etwa 60 Sänger und zehn Musiker waren bestens vorbereitet und präsentierten ein musikalisch perfektes und optisch farbenfrohes Spektakel.

Das Musical dreht sich um die Königin Esther und ihren Gemahl, den König Xerxes, im Perserreich des vierten vorchristlichen Jahrhunderts. Doch so alt die Geschichte ist, so aktuell sind die Aspekte und Probleme im Zusammenleben der Menschen damals wie heute. Die Jüdin Esther wird von ihrem Ziehvater getrennt und lebt im Harem des Königs Xerxes. Ihre Schönheit und Klugheit sind außergewöhnlich, und sie wird Königin am Hofe von Susa. Als sie von einer Intrige gegen die Juden erfährt, bringt sie sich selbst in Gefahr und rettet ihr Volk. Bis heute feiern die Juden zur Erinnerung daran das Purimfest.