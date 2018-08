Grevenbroich: Junge Bäume drohen ein Opfer der Trockenheit zu werden

Die von Bürgern am Tiergehege gepflanzten Bäume werden zurzeit gegossen. In den großflächigen Kulturen wie am Orkener Türling ist das nicht möglich. Foto: Dieter Staniek

Grevenbroich Viele der nach dem Sturm Ela großflächig gepflanzten Bäume drohen ein Opfer der lang anhaltenden Trockenheit zu werden. Nur an wenigen Stellen lohnt sich das Wässern. Der Schaden kann erst im Herbst beziffert werden.

Das größte Problem im Wald ist aber nicht die Brandgefahr, sondern das fehlende Wasser. „Der Boden ist bis in eine Tiefe von einem halben Meter trocken“, schildert der Stadtförster. Große Bäume hätten damit keine Last, sie kämen an die tiefer gelegenen Wasserschichten heran. Worum sich Frank Wadenpohl jedoch Sorgen macht, sind die vielen jungen Bäume, die vor vier Jahren nach dem Sturm Ela im Stadtwald gepflanzt wurden – und das waren mehrere Tausend.

„Wir waren einige der wenigen Kommunen, die sich 2014 sehr früh um Ersatzbäume gekümmert haben und recht zeitnah nachpflanzen konnten“, erinnert Frank Wadenpohl. Jetzt seien die mit Bundes- und Landesmitteln geförderten Gewächse so weit gediehen, dass sie aus dem Gröbsten heraus sind und in Ruhe gedeihen können – ohne dass ihnen Wildtiere Schaden zufügen könnten. Doch wegen der anhaltenden Trockenheit bestehe die Gefahr, dass viele der noch relativ jungen Bäume den Sommer nicht überleben werden. „Zum Beispiel am Orkener Türling, dort stehen sie großflächig in der prallen Sonne und in Erdschichten, die nicht mit Wasser versorgt werden“, betont der Stadtförster. Gießen sei an solchen großräumigen Stellen nicht möglich – „es müssten irrsinnige Mengen an Wasser verbraucht werden“.