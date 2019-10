Natur und Umwelt in Grevenbroich : Happy End für Uhu-Jungtier „Karlchen“

Grevenbroich Erst fiel er aus dem Nest, dann zog ihn eine fremde Uhu-Mutter groß. Jetzt aber ist Karlchen flügge.

(von) Karlchen kommt vom Dach, so ähnlich wie sein berühmter Namensvetter, Kinderstar „Karlsson“. Nur, dass ersterer ein Jungvogel ist, der bereits ein spektakuläres Leben hinter sich hat. Dass er jetzt in der Nähe seines ehemaligen Brutplatzes an der Vollrather Höhe ausgewildert werden konnte, ist ein „echtes Happy End“, wie Norbert Wolf sagt.

Der Umweltexperte war es, der in einer lauen Mai-Nacht telefonisch alarmiert wurde. „Die RWE-Werkfeuerwehrleute hatten einen nur wenige Wochen alten Uhu gefunden und weil in seiner unmittelbaren Nähe eine halbverdaute, ausgewürgte Ratte lag, fürchteten sie, der Vogel habe sich vergiftet.“ Also sammelte der „Schneckenhaus“-Chef den kleinen Vogel in einer entsprechenden Box ein. In der heimischen Voliere stellte er fest, „der Vogel war total ausgehungert“, futterte mit Appetit, was ein „gutes Zeichen gegen eine Vergiftung war“. Auch die Stichproben, die er aus dem ausgespuckten Gewölle nahm, „sahen vollkommen normal aus“. Karlchen hatte offensichtlich nichts Falsches gefuttert. Karlchen war wohl aus seinem Nest gefallen. Also sollte er so rasch wie möglich zurück zu seinen Altvögeln gebracht werden. „Das geht bei Uhus im allgemeinen und Tieren seiner Altersklasse besonders gut“, erklärt der Fachmann.