Früheres Bahnhofs-Restaurant in Grevenbroich Neues Jugendlokal in Kapellen soll Angebotslücke im Norden der Stadt schließen

Die Kinder- und Jugendhilfe Grevenbroich will dem geschlossenen Restaurant „Bahnhof à la Carte“ am Haltepunkt Kapellen neues Leben einhauchen. Die gemeinnützige Gesellschaft, die eine 100-prozentige Tochter der Stadt ist, hat die Gaststätte an der Josef-Thienen-Straße diesen Sommer angemietet und möchte darin ein Jugendlokal eröffnen. „Damit wollen wir eine Angebotslücke im Norden der Stadt schließen“, sagt Sprecherin Lena Lüken-Zimmermann. Derzeit werde der Umbau vorbereitet – ein Prozess, in den auch diejenigen eingebunden werden, an die sich das Angebot richten soll: die Jugendlichen.