Eisenbahn in Grevenbroich blockiert : Jugendliche stellen Sofa auf Bahngleise - Zeuge verhindert Unfall

Eisenbahn in Grevenbroich blockiert

Grevenbroich Jugendliche haben am Montagabend ein Sofa auf eine Zugstrecke nahe Grevenbroich gestellt. Zum Glück gab es einen aufmerksamen Zeugen, der sofort Alarm schlug und so wahrscheinlich einen schlimmen Unfall verhindert hat.

Ein Zeuge konnte am Montagabend an der Bahnstrecke zwischen Grevenbroich und Rommerskirchen Schlimmes verhindern. Er hatte gegen 18.30 Uhr beobachtet, wie Jugendliche oder junge Erwachsene in Höhe des Industriegebiets Ost ein Sofa auf die Gleise stellten und somit die Strecke blockierten. Die Polizei sucht nun vier junge Männer und eine Frau im Alter zwischen 15 und 19 Jahren.