Auftaktveranstaltung für neues Projekt Jugendliche planen in Kapellen die erste Jugendkneipe im Stadtgebiet

In der Initiative zur Förderung der Jugendkultur in Kapellen und Umgebung wurde jetzt eine erfolgreiche Beteiligungsaktion durchgeführt. Jugendliche waren eingeladen, sich an der Konzeption des für sie geplanten Lokals im ehemaligen Restaurant „Bahnhof á la carte“ zu beteiligen. Rund 50 junge Menschen aus dem gesamten Stadtgebiet kamen zusammen, um ihre Ideen und Visionen für die Räumlichkeiten auszutauschen.