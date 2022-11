Feuer in Grevenbroich : Hecke in Neurath fängt Feuer

In Grevenbroich-Neurath hat eine Hecke gebrannt. (Symbolfoto) Foto: dpa/David Inderlied

Neurath In Grevenbroich-Neurath hat am Montagabend, 31. Oktober, eine Hecke Feuer gefangen. Eine Anwohnerin gab an, zuvor rauchende Jugendliche in der Nähe gesehen zu haben.

Am Montag (31.10.), gegen 20:00 Uhr, brannte eine Hecke an der Straße „Im Meisenwinkel“ in Neurath. Eine weitere Ausbreitung der Flamen konnte verhindert werden.

Eine Zeugin hatten zuvor mehrere Jugendliche beobachtet, die sich im Bereich der Hecke aufhielten, offenbar mit Zigarettenkippen „hantierten“ und sich dann von der Örtlichkeit entfernten. Eine nähere Personenbeschreibung konnte nicht genannt werden.

Die Hecke als auch ein daneben stehender Zaun wurden beschädigt. Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen und bittet Zeugen, die weitere Hinweise geben können, sich bei der Polizei unter 02131 300-0 zu melden.

(NGZ)