Umweltschutz beim Motorsportclub: Jugendliche bauen Nisthilfen für Vögel an der Cross-Bahn

Jugendliche bauen Nisthilfen für Vögel an der Cross-Bahn

Die Jugendlichen brachten die Kästen selbst in den Bäumen an. Foto: MSC Grevenbroich

Grevenbroich Bei der jüngsten Frühjahrsputz-Aktion der Stadt war auch der Motorsportclub Grevenbroich (MSC) beteiligt. Er räumte aber nicht nur das Gelände rund um die Moto-Cross-Bahn auf der Königshovener Höhe auf.

Die Jugendlichen des Vereins arbeiteten gemeinsam mit der MSC-Umweltbeauftragten Claudia Ullrich an weiteren Projekten.

So wurden diesmal Nistkästen fertiggestellt und anschließend an geeigneten Stellen im Gelände angebracht. Um möglichst vielen verschiedenen Arten eine neue Nistmöglichkeit zu bieten, wurden die Einfluglöcher von den Jugendlichen in unterschiedlichen Größen angefertigt. Denn Arten wie Blau-, Tannen- und Sumpfmeise, Kleiber, Bachstelze, Grauschnäpper, Haus- und Feldsperling benötigen einen individuellen „Zugang“. Auch eine entsprechende Anbringungshöhe für die jeweiligen Vögel musste beachtet werden.