Ferienprojekt im Café Kultus : Junge Grevenbroicher kreieren ihre eigenen Longboard-Designs

Grevenbroich Zum zweiten Mal in Folge bietet das Jugendcafé Kultus einen besonderen Ferien-Workshop an. Mit einem Tischler und einem Designer können junge Leute ihre eigenen Longboards bauen und gestalten.

Als Autobegeisterter wollte Lenn eigentlich ein großes Fahrzeug auf sein neues Longboard sprayen. Doch daraus wurde leider nichts. „Das Design war einfach zu kompliziert, deswegen musste ich mir was anderes überlegen“, berichtet das Geburtstagskind, das am Mittwoch zwölf Jahre alt wurde. Als Alternative orientierte sich Lenn an Auto-Tuner Jean Pierre Kraemer und erschuf sein persönliches „2Crazy“-Board.