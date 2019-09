Generationsübergreifendes Projekt in Grevenbroich : Schüler kümmern sich um Senioren

Info

Das Pascal-Gymnasium „MINT“, „Gute gesunde“-Schule und anerkannte UNESCO-Projektschule, am Pascal wird nicht nur Mathe, Englisch und Co. gelehrt. Ziel ist, auch durch die Vermittlung fundierter methodischer Fertigkeiten die Schüler auf ein Leben in sozialer Verantwortung vorzubereiten. Die Pascal-Stunde ist einer dieser Projektsteine.