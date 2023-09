Neue Angebote für Kinder und Jugendliche aus Grevenbroich Jugendkunstschule bringt mehr Farbe in die Herbstferien

Für die Schreibwerkstatt konnte diesmal die Kinderbuchautorin Alina Gries gewonnen werden. Vom 10. bis 12. Oktober bringt sie den Kindern in ihrer „Geschichten-Werkstatt“ bei, was nötig ist, um fesselnde Storys zu schreiben. Passend zu den Herbstwinden gibt Norbert Hompesch in seinem Workshop „Bilder am Himmel“ die Möglichkeit, vom 9. bis 12. Oktober einen eigenen Drachen zu bauen. Die „Windvögel“ werden anschließend getestet.