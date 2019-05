Kampf gegen Erzieher-Mangel in Grevenbroich : Extra-Sitzung zur Kita-Personalsituation

Auf Antrag des Jugendamtselternbeirats tagt der Jugendhilfeausschuss jetzt in einer Sondersitzung. Zur Debatte steht die Personalsituation in Kitas. Eingeladen sind auch Vertreterinnen vom Landesjugendamt, die Auskunft geben.

Nie wieder lernt ein Kind so viel, rasch und leicht wie in seinen ersten Lebensjahren. Vorausgesetzt, es findet Aufmerksamkeit und Zuwendung – in der Familie ebenso wie in einer Kindertagesstätte (Kita). Theoretisch.

In Grevenbroich fehlen etwa 220 Betreuungsplätze, parallel dazu gibt es die ersten Betreuungsengpässe in Kitas. „Das Thema ist so wichtig, dass wir dazu zu einem Extra-Termin des Jugendhilfeausschusses einladen“, bestätigt Rathaussprecher Stephan Renner die Sondersitzung am morgigen Dienstag. Mit-Initiiert wurde der Termin von Christian Philippy, Mitglied des Jugendamtselternbeirats (JAEB). Auf der Tagesordnung des JHA steht als wichtigster Punkt die Personalentwicklung in Kitas. „Das Thema kochte in den vergangenen Wochen hoch“, weiß der Rathaussprecher über die Situation im Deutschordenskindergarten Elsen sowie der städtischen Einrichtung „Sonnenland“ – mangels Erzieher mussten Betreuungszeiten gekappt werden.

Info NRW-weites Problem mit lokalen Auswirkungen Zahlen Etwa 15.000 Erzieher fehlen NRW-weit. Bei der Stadt Grevenbroich sind derzeit zehn Stellen in den insgesamt 16 Einrichtungen unbesetzt. Träger Prekär ist die Betreuungssituation im Deutschordens-Kindergarten. Im Gegensatz zu Trägern, die mehrere Kita betreiben, hat die Kita in Elsen keine Möglichkeit, Personal aus anderen Kitas zu verteilen und so Personalausfall zumindest kurzfristig zu kompensieren.

Deshalb tagen nicht nur die JHA-Mitglieder unter dem Vorsitz von Heike Troles (CDU) sowie des Ersten Beigeordneten Michael Heesch. Auf Einladung der Fachverwaltung werden Ursula Knebel-Ittenbach sowie ihre Kollegin Angelika Nieling aus dem Jugendamt vom Landschaftsverband Rheinland (LVR) zum Fachkräftemangel Stellung nehmen. Sie berichten aus Sicht der Aufsichtsbehörde, informieren und stehen für Fragen zur Verfügung. „Als Stadt stehen wir in ständigem Austausch mit der Aufsichtsbehörde“, die sich abzeichnenden Betreuungsengpässe sind nicht neu.

Etwa 170 Mitarbeiter sind für die qualifizierte Kindesbetreuung in den 16 städtischen Einrichtungen tätig. Zehn Stellen sind derzeit frei. Enorm sei die Fluktuation, permanent werde eingestellt. „Die Stadt nutzt alle ihr zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zur Fachkräftegewinnung und -Bindung“, führt Michael Heesch aus. In Absprache mit dem Landesjugendamt werden dazu auch kreative und unorthodoxe Wege beschritten.

„Pia“ als praxisintegrierte Form der Erzieherausbildung, wurde auf „persönlichen Einsatz von Michael Heesch 2018 eingeführt“, wie Renner sagt. 2021 werden die ersten Absolventen erwartet. Weil das nicht reicht, wird ab dem Schuljahr 2019/20 am BBZ Grevenbroich eine zusätzliche „Pia“-Klasse eingerichtet, so dass dann zwei Klassen (rund 50 Plätze) zur Verfügung stehen. Der praktische Teil dieses Ausbildungskonzepts findet in Kitas vor Ort statt – und Beteiligte hoffen, dass die Bindung so eng und gut ist, dass die „Pias“ in „ihrer“ Einrichtung berufstätig bleiben.

Attraktive Voraussetzungen bieten unbefristete Verträge. „Wir haben viele Entfristungen vorgenommen. Wenn wir jetzt einstellen, erfolgt das grundsätzlich unbefristet“, führt Stephan Renner aus. Ausnahme sind Stellen, wo Ersatz für Kollegen in Mutterschutz oder Elternzeit gesucht wird. Um die Bindung an die Stadt zu erhöhen, werden Azubis übernommen, Fortbildungsmaßnahmen angeboten und finanziert sowie etwa Kosten für Impfungen nach der Biostoffverordnung übernommen.