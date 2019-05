Nachwuchs aus dem Kreisgebiet trifft sich in Grevenbroich : Jugendfeuerwehren starten Rallye quer durch das Stadtgebiet

Rund 100 Nachwuchs-Feuerwehrleute aus dem Rhein-Kreis beteiligten sich an der Rallye, die quer durch die Stadt Grevenbroich führte. Foto: Feuerwehr

Grevenbroich Wenn Kräfte benachbarter Feuerwehren in Grevenbroich unterwegs sind, liegt das meist an einem Großeinsatz im Stadtgebiet, für den die Wehr Unterstützung aus dem Umland anfordert. Als aber am Samstagmorgen Fahrzeuge aus Jüchen, Kaarst, Korschenbroich, Neuss und Meerbusch kreuz und quer durchs Stadtgebiet rollten, hatte das zum Glück einen weit weniger dramatischen Grund.

Der Nachwuchs der Grevenbroicher Wehr hatte zur Jugendfeuerwehr-Rallye geladen. Anlass war das 30-jährige Bestehen der 1989 gegründeten Grevenbroicher Jugendfeuerwehr. Für die insgesamt rund 100 Jugendlichen und ihre Betreuer aus dem Rhein-Kreis Neuss hatten Stadtjugendfeuerwehrwart Fritz Backhausen und sein Team im Stadtgebiet Anlaufstellen für die neun teilnehmenden Jugendgruppen eingerichtet – unter anderem die Gerätehäuser der acht Löscheinheiten und der Standort des Technischen Hilfswerks im Industriegebiet Ost.

Die Ziele mussten die Teams zunächst anhand von Geo-Koordinaten finden und dann dort über mehrere Stunden verschiedene Aufgaben erfüllen. „Alle hatten zwar Bezug zum Feuerwehrleben“, so Backhausen, „aber immer stand der Spaßfaktor an erster Stelle“. So galt es etwa, mithilfe von Rollschläuchen zu kegeln, in einer Menschenkette Knoten zu lösen oder Skulpturen aus Feuerwehrgerätschaften zu bauen.

Ziel aller Teams war nach rund sechs Stunden das Gerätehaus in Gindorf, in dem die Grevenbroicher Jugendfeuerwehr alle Teilnehmer zur Geburtstagsparty geladen hatte. Denn ähnlich wie bei den „Großen“, die regelmäßig in Übungen und Lehrgängen die Zusammenarbeit trainieren, galt es auch bei elf- bis 17-jährigen Jugendlichen aus den verschiedenen Feuerwehren des Kreises, Kontakte zu knüpfen. Als Sieger standen am Ende die Teams Meerbusch, Neuss 1 sowie Korschenbroich-Glehn fest. Die Mannschaften Kaarst, Neuss 2, Kleinenbroich, Jüchen und Grevenbroich 1 und 2 folgen auf den Plätzen.

Zum Abschluss des Tages gab es für die Grevenbroicher Jugendfeuerwehr noch ein besonderes Geschenk. Die Stellvertretenden Leiter der Feuerwehr, Josef Böhm und Peter Compes, sowie der Geschäftsführer des Stadtfeuerwehrverbandes, Wolfgang Hüttche, überreichten eine Spende von 300 Euro ans Führungsteam der Nachwuchstruppe, Fritz Backhausen, Jennifer Leibeling und Matthias Engels.

(NGZ)